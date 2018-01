LE MC ORAN INTERDIT DE RECRUTEMENT Le président Belhadj ne panique pas

Le président du MC Oran, Ahmed Belhadj, a déclaré hier qu'il était confiant quant à la qualification prochaine de ses trois nouvelles recrues malgré l'interdiction de recrutement dont fait l'objet son club de Ligue 1 Mobilis. S'exprimant sur cette mesure annoncée la veille par la Ligue de football professionnel (LFP), Belhadj dit «Baba», a estimé que la Chambre de résolution des litiges (RCL) n'a pas pris en considération certains dossiers de joueurs et entraîneurs qui sont toujours en instance auprès du Tribunal arbitral sportif (TAS) et de la Justice. Belhadj faisait allusion aux cas des joueurs Gefaiti, Belabes et Belarbi, ainsi que l'entraîneur Belatoui. Tout ce beau monde est toujours en litige avec son ex-employeur. Le premier responsable du MCO a précisé que sa direction va verser des documents ayant trait à ces affaires auprès de la CRL, prédisant la qualification de ses trois nouvelles recrues au plus tard avant la 18e journée. Le club phare de la capitale de l'Ouest qui a vu le départ de quatre joueurs à l'occasion du mercato d'hiver (Hassani, Ouchen, Souibah et El Amali), s'est attaché les services de trois nouvelles recrues (Mansouri, Chibane et Abdat).