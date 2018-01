MERCATO D'HIVER Ronaldo, le camouflet?

Si Cristiano Ronaldo est bien décidé à quitter le Real Madrid pour retourner à Manchester United, les Red Devils ne seraient pas disposés à faire des folies pour retrouver leur ancien joueur.

Jorge Mendes va devoir se montrer très convaincant. La tâche de l'omnipotent agent portugais ne s'annonce en effet pas aisée: Cristiano Ronaldo souhaite quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester United et obtenir le salaire mirifique que les Madrilènes refusent de lui accorder. D'après le quotidien portugais Record, Jorge Mendes aurait d'ailleurs eu «carte blanche pour négocier» le transfert du quintuple Ballon d'or.

Une information qui confirme en tout cas l'annonce faite la veille par AS. Le quotidien madrilène est revenu d'ailleurs hier sur la perspective de voir CR7 retrouver, neuf ans après, Manchester. Et à en croire AS, si Cristiano Ronaldo rêve effectivement d'un retour chez les Red Devils, l'inverse ne serait pas forcément évidente. En tout cas, pas à n'importe quel prix. Pourtant, les Merengue ne voudraient pas entendre parler du départ du Portugais à moins de 100 millions d'euros. Une somme devenue presque banale étant donné les tarifs pratiqués depuis quelques mois sur le marché des transferts, mais qui pose évidemment question pour un joueur qui va fêter ses 33 ans dans moins d'un mois. Tout quintuple Ballon d'or et phénomène marketing qu'il est.... Mais plus encore que ces 100 millions d'euros exigés par le Real Madrid, ce sont bien les 50 millions d'euros de salaire espérés par Cristiano Ronaldo qui risquent de constituer un problème insurmontable. Lionel Messi a beau émarger à plus de 100 millions d'euros annuels à en croire les dernières révélations de Football Leaks, il est peu probable que Manchester United donne satisfaction au Portugais. Les salaires pratiqués outre-Manche ne laissent en tout cas que peu d'espoir à CR7. Si les dirigeants mancuniens sont les plus généreux, Paul Pogba, qui est toujours le joueur le mieux payé de Premier League, n'émarge ainsi qu'à 17 millions d'euros annuels. Bien loin des 50 millions attendus par l'attaquant madrilène.