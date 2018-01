PSG Lucas, Naples entre dans la danse

A deux semaines de la clôture du mercato hivernal, la situation reste floue autour de Lucas (25 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison). Si l'ailier du Paris Saint-Germain a clairement ouvert la porte à un départ, difficile de savoir où il pourrait atterrir dans les prochains jours. Outre Manchester United, le Brésilien plaît également à Naples. Selon les informations de Sky Sport, l'actuel leader de Serie A en aurait fait son plan B dans le cas où la piste menant à Simone Verdi (Bologne) prendrait du plomb dans l'aile. Les Partenopei sont plutôt ouverts à un prêt payant de 3 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros, sous condition que Lucas participe à un quota de matchs définis, tandis que Paris souhaite un transfert sec entre 30 et 40 millions d'euros.