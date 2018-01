SSC NAPLES Ghoulam autorisé à reprendre l'entraînement

Le défenseur international algérien de Naples Faouzi Ghoulam, blessé au genou depuis le 1er novembre dernier, a reçu lundi le feu vert médical pour reprendre l'entraînement, rapportent les médias locaux.

Le latéral gauche des Verts a passé ce lundi matin une visite médicale «rassurante» effectuée par le professeur en orthopédie Pier Paolo Mariani à la clinique Villa Stewart à Rome, à l'issue de laquelle l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1) a été autorisé à reprendre l'entraînement alors qu'il devrait retrouver la compétition lors de la première quinzaine du mois de février prochain, selon la même source. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou, Ghoulam avait été opéré avec succès le 4 novembre 2017. Il a dû rater notamment les deux dernières sorties des Verts face au Nigeria à Constantine (1-1, puis 3-0 sur tapis vert) en clôture des qualifications de la Coupe du monde 2018 et en amical face à la Centrafrique (3-0) à Alger. Ghoulam (11 matchs et 2 buts en Série A cette saison) avait été stoppé net dans son élan suite à une blessure grave contractée au genou face à Manchester City en Ligue des champions (défaite 4-2) le 1er novembre dernier.

Cette situation n'a pas empêché les dirigeants napolitains de lui faire signer un nouveau contrat qui court désormais jusqu'en juin 2022.

Bien qu'il soit loin de la compétition, Ghoulam (26 ans) continue d'être dans le viseur de plusieurs clubs européens et le dernier en date est le club anglais de Manchester United dirigé par le technicien portugais José Mourinho.

Les Anglais seraient prêts à mettre sur la table la somme de 60 millions d'euros, représentant la clause libératoire du joueur en vue d'un éventuel transfert l'été prochain.