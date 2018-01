TOUR «LA TROPICALE AMISSA BONGO» DE CYCLISME Reguigui termine à la 3e place lors de la 1ère journée

Le coureur algérien Youcef Reguigui a pris la 3e place de la première étape de la course cycliste La Tropicale Amissa Bongo au Gabon (15-21 janvier), longue de 146 kilomètres entre Kango et Lambaréné. Le sociétaire de l'équipe algéro-belge Sovac-Natura4Evera a franchi la lignée d'arrivée au sprint avec un temps de 03h41:52, derrière Adrien Petit (FRA/Direct Energie) et le vainqueur de l'étape l'Allemand Lucas Carstensen (GER/Bike Aid), avec le même temps. La deuxième étape sera disputée mardi entre Ndendé et Fougamou (175 km). La formation algéro-belge «Sovac-Natura4Ever», classée en division UCI Continentale, s'est fortement renforcée avec la présence des coureurs de renom comme l'Italien David Rebelin et l'Algérien Youcef Reguigui qui courait jusque-là au sein de la formation World Tour «Dimension Data». Cette équipe est formée de six coureurs: Youcef Reguigui (Algérie), Islam Mansouri (Algérie), Mohamed Bouzidi (Algérie), Evrard Laurent (Belgique), Alexander Geuens (Belgique) et Deriaux Florian (France).