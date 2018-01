UN HOMMAGE LUI A ÉTÉ RENDU À LENS Tournoi de football à la mémoire de Ahmed Oudjani

Un hommage a été rendu, samedi et dimanche à Avion près de Lens (France), à l'ancien footballeur international algérien Ahmed Oudjani, décédé le 15 janvier 1998 à l'âge de 61 ans. Ce redoutable attaquant, né à Skikda, avait fait les beaux jours du RC Lens avant de rejoindre en 1960 la glorieuse équipe du Front de libération nationale. L'hommage a été rendu par sa famille, ses amis et les sportifs qui l'on côtoyé, avec la participation de la mairie de Lens, et de son club RC Lens. Une foule nombreuse était venue, constituée essentiellement des autorités de la ville de Lens et d'Avion, des membres du consulat général d'Algérie à Lille, des représentants du culte musulman de la région, ainsi que de nombreux anciens joueurs, admirateurs, supporters amis du défunt qui avait terminé en 1964 meilleur buteur du championnat de France avec 30 buts. Un tournoi de football a été organisé samedi suivi d'une réception au stade Blin d'Avion et pour dimanche, une cérémonie était au programme avec la présence de sa famille et son fils Chérif, international algérien vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en 1990. A la fin de la cérémonie, les maillots de l'équipe nationale d'Algérie et du RCL portant le nom d'Oudjani avec le numéro 9 on été remis à son fils Chérif. Ahmed Oudjani a fini sa carrière vers la fin des années 1960 en qualité d'entraîneur-joueur à la JSM Béjaïa.