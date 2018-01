MERCATO D'HIVER 2017-2018 Belkalem, Hamia et... Belaïli font le buzz

Les deux transferts les plus importants de ce mercato

Levée l'été dernier avec l'arrivée de Kheireddine Zetchi à la tête de la FAF en mars 2017, l'interdiction de recrutement des joueurs étrangers a permis à certains clubs de prospecter au-delà des frontières dans l'objectif de dénicher l'oiseau rare.

Le marché des transferts d'hiver, clôturé avant-hier à minuit, a permis à la majorité des seize pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis de se renforcer en vue de la phase retour, au moment où le vrai-faux retour de Youcef Belaïli en Algérie et la signature surprise du défenseur international Essaïd Belkalem à la JS Kabylie ont alimenté les discussions lors des dernières heures de ce mercato. Une fois n'est pas coutume, le marché n'a pas été animé, ou du moins dans ses débuts, avant que les choses ne bougent relativement lors des deux derniers jours du mercato.



Aucune recrue pour le Paradou AC

Rares furent les transactions ayant sorti du lot ou attiré l'attention, au moment où certaines formations, à l'image du Paradou AC, furent pratiquement absentes. Le milieu offensif Youcef Belaïli, sociétaire d'Angers SCO aurait pu constituer le grand coup de l'hiver, alors qu'il était annoncé tantôt au MC Alger tantôt chez le voisin de l'USM Alger. Le président d'Angers Saïd Chaâbane a coupé court aux spéculations en décidant de ne pas libérer son joueur, ou du moins le prêter à un autre club français. Le champion d'Algérie en titre, l'ES Sétif, a tenu d'abord à prolonger le contrat de son maître à jouer Abdelmoumen Djabou pour 18 mois, avant de faire signer le milieu offensif Sid Ahmed Aouadj (MC Alger) et Hamza Banouh (USM El Harrach). Le CS Constantine, leader de la Ligue 1, a engagé les services de deux joueurs, il s'agit de Mounir Aïchi (CR Belouizdad) et Karim Rachedi (US Biskra). Le club constantinois a ouvert le bal en engageant le défenseur international Mokhtar Belkhither (Club Africain) avant que les deux parties ne procèdent à la résiliation du contrat en raison d'une blessure dont souffre l'ancien joueur du MC El Eulma. La JS Saoura, actuel deuxième au classement du championnat, n'est pas en reste puisqu'elle a engagé trois joueurs dont deux étrangers. L'USM Alger a réussi à s'offrir les services, entre autres, du deuxième meilleur buteur de la saison dernière Mohamed Amine Hamia, en provenance du CR Belouizdad pour un contrat de trois ans et du Marocain El Hajhouj du Wydad Casablanca pour 18 mois. Son voisin du MC Alger est allé prospecter du côté de l'Ouest du pays pour attirer notamment l'attaquant Mohamed Souibaâh (ex-MC Oran) et Oussama Tebbi (ex-RC Relizane). Le Paradou AC constitue l'exception dans un mercato relativement calme cette saison. Le club algérois s'est passé encore une fois de cette période, se contentant de puiser dans son réservoir pour se renforcer ou encore prêter certains de ses joueurs comme ce fut le cas avec le milieu offensif Lyès Benyoucef, prêté à la JSK pour 18 mois et Ahmed Gaâga au CS Constantine également pour 18 mois. Levée l'été dernier avec l'arrivée de Kheireddine Zetchi à la tête de la Fédération algérienne de football en mars 2017, l'interdiction de recrutement des joueurs étrangers a permis à certains clubs de prospecter au-delà des frontières dans l'objectif de dénicher l'oiseau rare.



Cinq joueurs étrangers arrivent en Ligue 1

Cet hiver, cinq joueurs étrangers ont choisi de monnayer leur talent en Algérie. La JS Saoura a engagé deux d'entre eux, il s'agit de l'attaquant libyen Mohamed El Ghanoudi et le défenseur sénégalais Youssoufa Konaté. L'ancien attaquant marocain du WA Casablanca Réda El Hajhouj s'est engagé pour deux saisons avec l'USM Alger, alors que le milieu défensif malien Aliou Dieng (ex-Djoliba Bamako) a paraphé un bail de trois ans avec le MCA. La lanterne rouge du championnat l'USM Blida a privilégié l'expérience dans son opération de recrutement pour tenter de réaliser le «miracle» de se maintenir en Ligue 1, après avoir bouclé la phase aller avec 8 petits points seulement. Outre l'attaquant congolais Saira Issambet Gassama (ex- FUS Rabat-Maroc), le club phare de la ville des Roses a recruté le défenseur Ali Rial (ex-JS Kabylie) et le milieu de terrain Kacem Mehdi (ex-MC Alger). Les deux éléments ont passé une première partie de la saison loin de la compétition. En dépit des opérations de recrutement effectuées, certains clubs encourent toujours le risque de voir leurs nouvelles recrues pas qualifiées par la Ligue de football professionnel dans le cas où leurs dettes cumulées dépassent le montant de 10 millions de dinars. C'est le cas de l'ES Sétif, du CR Belouizdad, du MC Oran, de l'USM El Harrach, de l'USM Blida et l'USM Bel Abbès. Le président de la LFP Mahfoud Kerbadj a affirmé que ces clubs en question auront un délai supplémentaire pour pouvoir régler leur situation au risque de voir leurs nouveaux joueurs interdits de compétition.