TREIZE CLUBS SERAIENT SOUS LA MENACE D'UNE SANCTION Pourquoi cache-t-on le rapport du CRL?

Par Saïd MEKKI -

Le président de l'ESS, Hassan Hamar, concerné par la sanction du CRL

Certains annoncent le chiffre 13 alors que d'autres précisent que ce sont 11 clubs dont 7 de la Ligue 1 qui sont concernés par l'interdiction de recrutement par le CRL.

En attendant une décision finale de la commission de discipline de la Fédération algérienne de football suite aux dossiers remis par la Commission des résolutions des litiges (CRL), des clubs sont passés à l'acte en faisant signer des joueurs alors qu'ils ne savent même pas s'ils seront interdits de recrutement ou pas. Cette situation est provoquée par les attitudes de la LFP et de la FAF qui n'ont pas réussi à trancher les décisions à prendre sur le sujet. En principe, les responsables de qui des décisions sont attendues devraient publier la liste des clubs interdits de recrutement suite au traitement de leurs dossiers avant la fin du mercato pour que tout un chacun puisse prendre ses responsabilités. Or, aux dernières nouvelles, deux chiffres sont cités quant aux clubs interdits de recrutement. Certains annoncent le chiffre 13 alors que d'autres précisent que ce sont 11 clubs dont sept de la Ligue 1 Mobilis. En tout cas, quel que soit leur nombre, les présidents des clubs concernés savaient très bien qu'ils encourent une interdiction de recrutement. Mais, cela ne les a pas empêchés de procéder au recrutement de joueurs après avoir bénéficié de quatre licences au lieu de trois précédemment.

Les largesses de la FAF témoignent, si besoin est, que la «pression» exercée par certains clubs est pour beaucoup dans cette attitude «attentiste» pour l'annonce des décisions fermes et ce, sans distinction des noms des clubs.

La date limite pour le recrutement à ce mercato hivernal a pris fin avant-hier à minuit. Les responsables des clubs attendent donc ces décisions pour savoir s'ils peuvent compter sur les joueurs engagés ou pas. Et d'aucuns se demandent pourquoi la FAF tarde à annoncer cette fameuse liste puisqu'elle sera obligée de le faire un jour ou l'autre. Et le plutôt serait le mieux. Certains estiment même que les «fuites» sur le nombre des clubs qui devraient être interdits de recrutement sont des ballons-sondes qui permettraient de savoir s'il faut bien passer à l'acte ou pas. A moins que les responsables de la FAF n'aient peur d'un boycott du championnat par des clubs exerçant ainsi une pression qui rappelle parfaitement celle qu'a connue Zetchi et son instance fédérale l'été dernier pour repousser le délai de régularisation de cette situation à ce mercato d'hiver. De plus, la mise en veilleuse du Tribunal arbitral du sport (TAS) a obligé les joueurs à recourir à la justice civile pour recourir leurs dus. Et c'est ce qui a compliqué encore plus la situation, car une affaire en cours en justice met les responsables de l'étude d'un dossier quelconque de ne point se prononcer avant le verdict de la juridiction civile.

La «bataille» pour l'application des règlements mettrait les concernés par la justice civile entre justement les règlements au civil et ceux sportifs qui, au passage, interdisent le recours à cette justice civile...

Les conséquences que les clubs ayant recruté des joueurs durant ce mercato sont très simples: ils risquent de mettre les nouveaux joueurs en chômage et eux devant un fait accompli menant vers une impasse.

Le tout pour une histoire de «courage» qui manque aux responsables concernés par l'étude de ses litiges.

Le CR Bélouizdad, l'ES Sétif, l'USM El Harrach, l'USM Blida, l'US Biskra, et le RC Kouba, entre autres, sont cités comme étant des clubs interdits de recrutement. Et justement, à titre d'exemple, l'USM Blida s'est même permis le luxe de recruter le maximum, soit quatre nouveaux joueurs pour des licences autorisées par la FAF, qui a décidé lors de la dernière réunion de son Bureau fédéral de porter à quatre, au lieu de trois, le nombre de joueurs pouvant être engagés par chaque club lors du mercato.

Un seul club est loin de tout ce remue-ménage, il s'agit du Paradou AC. C'est l'exception de ce mercato relativement calme cette saison.

Le club algérois s'est passé, encore une fois, de cette période, se contentant de puiser dans son réservoir pour se renforcer ou encore prêter ses joueurs comme ce fut le cas avec le milieu offensif Lyès Benyoucef, prêté à la JSK pour 18 mois et Ahmed Gaâga au CS Constantine également pour 18 mois.