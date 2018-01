Abdellaoui entre Sion et Alger

Le défenseur axial de l'USMA, Ayoub Abdellaoui, va évoluer en Super Ligue suisse, vraisemblablement à partir de la saison prochaine lorsqu'il rejoindra libre le FC Sion. Une petite possibilité de départ reste cependant envisageable dès cet hiver en cas d'accord entre les deux clubs. Le club helvétique a d'ores et déjà fait signer l'international algérien (deux sélections), mais il ne pourra compter sur le défenseur central (ou arrière gauche) qu'à partir de juillet prochain, dans l'état actuel des choses. Le joueur usmiste, lui, reste ouvert aux deux options. «Pour le moment et jusqu'en fin de saison, je suis un joueur de l'USM Alger. Mon avenir se trouve entre les mains du président (Rebouh Haddad), dès qu'il me donnera le feu vert pour partir cet hiver, je ferai mes valises», a-t-il déclaré aux médias en évoquant ce transfert.