ANGLETERRE Sanchez et Aubameyang au centre des attentions

Le mercato fait toujours phosphorer la planète football et la cuvée 2017-2018 ne déroge pas à la règle: après le transfert de Philippe Coutinho de Liverpool à Barcelone, c'est désormais l'avenir de Alexis Sanchez et de Pierre-Emerick Aubameyang qui fait l'objet de toutes les attentions.

Sanchez pas encore parti

Le joueur de 29 ans, mécontent du niveau sportif actuel de Arsenal, club pour lequel il joue depuis 2014, n'est toutefois pas encore parti de Londres. Son départ à Manchester United est conditionné au bon vouloir de l'ailier arménien Henrikh Mkhitaryan, selon l'agent de ce dernier Mino Raiola. «Manchester United ne recrutera pas Sanchez sauf si ´´Mkhi´´ est d'accord pour aller à Arsenal. Il lui reste deux ans et demi de contrat, donc c'est sa décision», déclare ainsi le représentant de Mkhitaryan dans The Times. Arsenal, piètre 6e de la Premier League et qui dispute cette saison l'Europa League, la petite coupe d'Europe, ne semble toutefois pas se contenter du natif d'Erevan, âgé de 28 ans.

Tout le monde veut prendre sa place

L'équipe de Arsène Wenger, qui pourrait aussi perdre l'Anglais Theo Walcott annoncé proche d'Everton, a en effet été citée concernant au moins quatre joueurs ces derniers jours. Le Monégasque Thomas Lemar, d'abord, pour lequel Arsenal était prêt à débourser 100 millions d'euros cet été, proposition déclinée par le joueur. Le club londonien serait revenu à la charge cet hiver, sans plus de succès. Il a également été question de l'international algérien Riyad Mahrez, qui dispose d'un bon de sortie de Leicester en cas d'offre suffisante, selon les informations du quotidien L'Equipe. Les Gunners auraient ensuite rencontré les agents du Brésilien de Bordeaux Malcom, les médias britanniques évoquant une indemnité de 50 millions d'euros. Mais selon la radio RMC, le dossier coince parce que les Girondins, en pleine crise de résultats, ne voudraient pas laisser partir leur meilleur joueur cet hiver tandis qu'Arsenal ne serait pas disposé à le laisser en prêt à Bordeaux. Mais Malcom a été convoqué hier à un entretien disciplinaire par son club, après être apparu trop joyeux sur une vidéo faisant suite à la nouvelle défaite concédée à domicile mardi soir contre Caen (2-0). Le club a dénoncé «un manque de maturité, de solidarité et de respect envers l'institution» et les supporters fustigé «une honte et une insulte à l'institution». De quoi pousser le joueur de 20 ans vers la sortie?

Aubameyang «haut en couleur»

Pas forcément vers Arsenal, puisqu'un troisième nom est évoqué du côté de l'Emirates Stadium: celui d'un autre joueur en délicatesse avec son club, l'international gabonais de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de 28 ans est envoyé en Angleterre par le tabloïd allemand Bild, selon qui le père du joueur était hier à Londres pour discuter du transfert. La nouvelle intervient alors que le fantasque buteur, auteur de 13 réalisations cette saison en Bundesliga, a été suspendu dimanche pour indiscipline, pour la troisième fois en deux saisons et cette fois pour avoir manqué une réunion d'après entraînement. «C'est un personnage haut en couleurs», a estimé le directeur sportif du Borussia, Michael Zorc, «peut-être un peu extraverti mais toujours discipliné et professionnel. Mais en ce moment ce n'est pas le cas». Le même journal assure que le Borussia, 4e du championnat d'Allemagne avec déjà 15 points de retard sur le leader Bayern Munich, aurait ciblé un remplaçant à sa star gabonaise: le Belge Michy Batshuayi, sous contrat à Chelsea où il joue peu. L'ancien Marseillais de 24 ans est toutefois aussi évoqué du côté du FC Séville. A deux semaines de la fin du mercato d'hiver, la planète football n'a pas fini de phosphorer.