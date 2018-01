BOXE PROFESSIONNELLE-RBO (SUPER-LÉGER) Yassa face à Victor Cardozo samedi à Alger

Le boxeur professionnel algérien Mohamed Yassa affrontera le Paraguayen Victor Cardozo Coronel samedi (17h) à la salle Harcha-Hacène d'Alger, comptant pour le Championnat du monde de boxe professionnelle version Royal Boxing Organisation (RBO/ super-léger), a-t-on appris auprès des organisateurs.

Cette soirée dédiée à la mémoire du regretté le moudjahid Abdelkrim Souici est organisée sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et sous l'égide de la Fédération algérienne de boxe (FAB), de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger (DJS) et de la Ligue algéroise de boxe.

A cet effet, une conférence de presse sera organisée vendredi (17h) au complexe sportif de Ghermoul (Alger), en présence des deux boxeurs et le promoteur et organisateur des combats professionnels, l'Algérien Khelifa Mederres.

En vue de ce rendez-vous, Mohamed Yassa intensifie sa préparation depuis quelque temps au niveau du complexe sportif «Sveltesse» de Chéraga (Alger) pour être au top niveau le jour «J» afin d'essayer d'ajouter un autre titre international à son palmarès déjà très riche.

En amateur, Yassa (40 ans) a été champion d'Afrique à deux reprises (2003 et 2007), avant d'embrasser une carrière professionnelle, devenant Champion du monde (NBA) en 2004 et Champion international (IBF) 2005. En 20 combats professionnels, Yassa a remporté 18 victoires dont 10 avant la limite contre deux défaites.

La soirée comprendra, en outre, d'autres combats dans le cadre du championnat professionnel.