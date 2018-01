CHAMPIONNAT D`ALGÉRIE DE LUTTE (JUNIORS) Plus de 220 athlètes présents aujourd'hui à Alger

Deux-cent-vingt-sept athlètes représentant 13 ligues prendront part au championnat d'Algérie de lutte juniors (lutte libre, gréco-romaine) féminine et garçons, prévu aujourd'hui et demain à la salle Harcha-Hacène d'Alger, a-t-on appris avant-hier de la Fédération algérienne des luttes associées (Fala). La journée de jeudi sera consacrée aux éliminatoires de la lutte libre dans les catégories: 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg,

79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg et 125 kg, et de la gréco-romaine: (55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg et 130 kg, ainsi que la lutte féminine (50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg,

65 kg, 68 kg, 72 kg et 76 kg). La journée de demain sera réservée pour les finales qui auront lieu à partir de 16h45.