CHÂTEAUROUX Saïd Benrahma refait surface

Perdu de vue depuis qu'il a quitté la Ligue 1 française, le jeune international algérien Saïd Benrahma commence à faire de belles choses en Ligue 2. Il n'a que 22 ans, on l'oublie souvent puisqu'il a débuté à 17 ans avec Nice, club auquel il appartient toujours. Benrahma qui a étrenné son unique sélection en octobre 2015 a tardé à s'imposer sur la Riviera, c'est pourquoi l'OGC Nice qui croit encore en lui l'a prêté depuis janvier 2016 successivement à Angers, au Gazelec Ajaccio et désormais à Châteauroux. Son premier prêt en Ligue 1 avec un promu (Angers) n'a pas été une réussite, avec 1 but pour une seule titularisation, mais c'est la gestion de sa jeune carrière qui lui a compliqué les choses. En effet, après une demi-saison ratée au SCO Angers, il a cru qu'il allait trouver une place à Nice la saison suivante alors qu'il a été relégué avec l'équipe réserve au moment où le club va terminer 3e. C'est ainsi qu'il a dû repartir en prêt dès janvier 2017, mais cette fois en Ligue 2 au Gazelec Ajaccio. Avec un bilan correct, 3 buts et 3 passes en 11 titularisations il a pu opter pour un club légèrement plus ambitieux en août, Chateauroux, mais surtout débuter et s'engager sur toute une saison. A mi-chemin, avec 3 buts et 3 passes (dont deux hier contre Ajaccio) et 11 titularisations il reste sur le rythme de performance de la saison passée, mais il devra sans doute faire mieux pour espérer une montée avec Chateauroux qui n'est qu'à 4 points de la place de barragiste. L'ailier natif de Aïn Témouchent a été élu meilleur joueur de la 21e journée de la Domino's Ligue 2 française.