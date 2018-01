COUPE D'ALGÉRIE- 16ES DE FINALE L'USMA passe, le CSC trépasse

L'USM Alger a composté ce mardi son billet pour les 8es de finale de la coupe d'Algérie en battant le CS Constantine (1-0) au stade Omar-Hamadi, en clôture des 16es de finale de l'épreuve populaire. L'unique but de la partie a été l'oeuvre de Amir Sayoud en seconde période (61e). L'USMA a terminé le match en infériorité numérique suite à l'expulsion de son gardien de but Ismail Mansouri au temps additionnel (90+2). Le CSC, actuel leader du championnat de Ligue 1, est devenu le sixième club de l'élite à quitter la compétition de la coupe d'Algérie, après le NA Hussein Dey en 32es finale, alors que l'USM El Harrach, l'Olympique Médéa, l'ES Sétif, et le Paradou AC se sont fait éliminer en 16es.

Les équipes qualifiées seront fixées sur leurs prochains adversaires le mardi 23 janvier lors du tirage au sort des 8es et quarts de finale prévu au Centre international des congrès Abdellatif-Rahal d'Alger.