FA CUP Slimani et Mahrez passeurs, Leicester qualifié

Deux titularisations, une passe décisive chacun, un brassard de capitaine et une qualification, les deux Algériens de Leicester City ont passé une nuit festive, avant-hier, à l'occasion du match de coupe d'Angleterre face à la modeste formation de Fleetwood Town (2-0). Leicester City s'est donné de l'air avec la qualification en 16es de finales de la coupe d'Angleterre à la faveur de sa belle victoire face à Fleetwood Town sur le score de deux buts à zéro. Cette rencontre a été l'occasion pour Islam Slimani de s'offrir du temps de jeu et faire le plein d'assurance. Même s'il n'a pas marqué à l'occasion, l'Algérien s'est idéalement illustré dans cette rencontre. Il était ainsi à l'origine de l'ouverture du score grâce à une passe lumineuse qui a permis au Nigérian Iheanacho de donner l'avantage aux Foxes (43'). Riyad Mahrez, titulaire et capitaine à l'occasion y est allé lui aussi de sa passe décisive en lançant le même Iheanacho à la limite du hors jeu lequel porta l'estocade (77') pour envoyer Leicester City à l'aise aux 16es de finale. A noter que Slimani a cédé sa place à la 56e minute alors que Mahrez a été remplacé en fin de match (81').