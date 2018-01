FC BOLOGNE Taïder signe à l'Impact Montréal!

C'était dans l'air depuis quelques semaines, Saphir Taïder quitte la Serie A pour la MLS et signe à l'Impact de Montréal! L'international algérien âgé de 25 ans seulement opte pour un drôle de plan de carrière alors qu'il avait la possibilité de poursuivre en Italie où le Genoa ou encore le Torino était sur ses pas. Taïder a signé un contrat de trois ans, alors qu'il voulait un contrat de

4 ans et prendra la place de Blerim Dzemaili comme joueur désigné (seul joueur autorisé à dépasser le salary cap). Le joueur est attendu dans la journée au Canada où il va poser avec le maillot de l'équipe dirigée par le français Remi Garde dont la saison va débuter dans un mois et demi.