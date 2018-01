LFP-MERCATO Des recrues en stand-by

Selon les dernières informations, le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a prolongé jusqu'à la fin du mois le délai de règlement des dettes sous peine de voir les nouvelles recrues non qualifiées.

Les deux derniers jours du mercato d'hiver ont vu un nombre record de transferts avoir lieu, plusieurs clubs en délicatesse avec la CRL ont malgré tout recruté par paire de quatre sans être sûrs que les joueurs en question puissent être qualifiés. Lundi, une rumeur est sortie annonçant que 11 clubs sont interdits de recrutement dont quatre de Ligue 1, à savoir le CR Belouizdad, l'ES Sétif, l'USM Bel Abbès et l'USM El Harrach, mais jusqu'à hier soir rien d'officiel n'a filtré. En effet, alors que le mercato d'hiver en Algérie a fermé ses portes le 15 janvier, le Comité de règlement des Litiges (CRL) de la Ligue de football professionnel n'a toujours pas tranché quel club peut ou ne peut pas recruter... Ainsi, le CR Belouizdad qui a ramené Mohamed Benkablia, Soumalia Sidibé, Faouzi Bourenane (USMA) et Yassine Benouadah (PAC) est en principe interdit de recrutement puisqu'au 10 décembre, la FAF a déclaré que le CRB a remboursé

21 millions de DA (près de 100 000 euros) sur une dette qui s'élevait en mai dernier à 125 millions! (600 000 euros). Pareil pour l'USM El Harrach qui a fait une razzia le dernier jour du mercato en recrutant Sofiane Younès (OM), Raouf Belhani, Abdel Bougueroua (ESS) et Smail Kherbache (USMBA) et donc l'actuel dirigeant Bouslimani affirme que son club n'a plus que 9 millions de DA de dettes auprès de la CRL, soit juste sous le seuil autorisé... De son côté, l'ES Sétif a cumulé jusqu'à 9 millions de DA de limites en début de saison dernière auxquels ont dû s'ajouter d'autres dossiers entre-temps, mais ça n'a pas empêché le club de recruter il y a trois jours Hamza Banouh (USMH) alors que sa précédant recrue 15 jours plus tôt, Sid Ahmed Aouedj (MCA), n'est toujours pas qualifiée. Selon les dernières informations, le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, qui s'était réuni avec les présidents de clubs le 3 janvier dernier, a prolongé jusqu'à la fin du mois le délai de règlement des dettes sous peine de voir les nouvelles recrues non qualifiées. On ne sait pas si c'est une manière de mettre les dirigeants endettés devant le fait accompli ou mettre une nouvelle fois les pouvoirs publics en position d'accepter ce faux semblant de professionnalisme pour éviter des débordements en cas de refus des licences. In DZfoot.com.