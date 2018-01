RCR-ASAM ET CABBA-JSMS Deux affiches pour le podium

Les chocs RC Relizane-AS Aïn M'lila et CA Bordj Bou Arréridj-JSM Skikda, entre ténors de la Ligue 2 Mobilis, seront à l'affiche de la 17e journée, prévue demain, et pendant laquelle les clubs du bas du tableau seront confrontés à de sérieux défis, car appelés à affronter de sérieux clients. Ce sont cependant les matchs RCR-ASAM et CABBA-JSMS qui devraient retenir le plus l'attention, car mettant aux prises des clubs du peloton de tête, qui se livrent actuellement à une lutte acharnée pour l'accession en Ligue 1. Le RCR (7e-26 pts) pourrait en effet se hisser sur le podium en cas de victoire sur l'ASAM (leader-32 pts), alors que la JSMS (2e-29 pts) pourrait tout bonnement rejoindre l'ASAM, comme coleader si elle parvient à revenir avec les trois points de son déplacement chez les Criquets.

Une mission loin d'être facile pour la JSMS, car le CABBA est actuellement 4e, avec 28 points, et espère profiter de l'avantage du terrain pour se relancer dans la course à l'accession.

Autres chocs qui vaudront le détour, le déplacement de la JSM Béjaïa (6e-27 pts) chez le CRB Aïn Fakroun (avant-dernier/13 pts), car même si les objectifs des deux antagonistes sont diamétralement opposés, les trois points qui seront mis en jeu ce jour-là vaudront leur pesant d'or, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Même cas de figure entre le MO Béjaïa (2e-29 pts) qui reçoit le RC Kouba (Premier non relégable-17 pts), et CA Batna (lanterne rouge-11 pts) qui se déplace chez le GC Mascara (9e-18 pts), car là-aussi le faux ne sera pas permis, aussi bien pour les clubs qui cherchent à se sauver de la relégation que pour ceux qui espèrent recoller au peloton de tête.

Le MC El Eulma ne sera pas mieux loti que le CRBAF, le CAB et le RCK, car appelé lui aussi à accueillir un sérieux client au cours de cette 17e journée, en l'occurrence l'ASM Oran (8e-25 pts) et qui de surcroît reste sur une importante victoire contre le MOB (1-0) mais éliminée la semaine dernière de la coupe d'Algérie. A suivre également le duel entre anciens pensionnaires de l'élite, WA Tlemcen-ASO Chlef, car susceptible de permettre au vainqueur de se relancer dans la course à l'accession.

Le dernier match inscrit au programme de cette 17e journée mettra aux prises l'Amel Boussaâda qui accueillera le MC Saïda, deux équipes qui partagent la 10e place, avec 17 points chacun.