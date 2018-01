RONALDO AU PSG, NEYMAR AU REAL MADRID Le deal le plus incroyable de l'histoire du foot est possible

Depuis quelques jours, la presse espagnole l'affirme, le Real Madrid pourrait proposer d'inclure Cristiano Ronaldo dans un deal éventuel avec le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.

Si Nasser Al-Khelaifi n'est a priori pas décidé à se séparer de la star brésilienne, Ramon Calderon, ancien président du Real Madrid, pense lui que ce qui serait la plus spectaculaire opération de l'histoire du football est tout à fait possible. Et le dirigeant espagnol de s'expliquer précisément. «Quand une information de ce type sort dans les journaux, ce sont des indiscrétions intéressées que le club a laissé filtrer pour voir la réaction de la base. Savoir ce qu'elle pense de l'éventuelle venue de Neymar et d'un possible départ de Cristiano. Non, ce n'est pas qu'une diversion. Si le Real a laissé filtrer cette information, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent réaliser ce transfert. Que Neymar a une clause libératoire dans son contrat, qu'ils sont en mesure de la payer et que le joueur est intéressé par l'idée de venir. C'est aussi une manière de mettre la pression sur Cristiano Ronaldo et de l'inciter à partir.

Je suis convaincu que c'est une opération qui est dans la tête du président et que son idée, c'est que Ronaldo parte et que l'argent qu'il va en théorie récupérer de son transfert lui permette de faire celui d'un joueur exceptionnel comme Neymar, explique l'ancien président du Real Madrid qui pense qu'effectivement Neymar peut être tenté de quitter le PSG pour signer chez les Merengue. Oui, j'en suis sûr car signer au Real, c'est un rêve pour n'importe quel joueur et Neymar doit logiquement avoir une clause libératoire dans son contrat. C'est faisable si le club a l'argent suffisant et surtout si le joueur veut venir. Dans ce type d'opération, le point d'inflexion, c'est la volonté du joueur.»