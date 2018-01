TOURNOI FUTURES 3 À HAMMAMET DE TENNIS Makhlouf disputera les qualifications

Le tennisman algérien Nazim Makhlouf disputera les qualifications d'un tournoi professionnel à 15 000 USD, prévu du 22 au 28 janvier à Hammamet (Tunisie), suivant la pré-liste d'admission, dévoilée hier par les organisateurs. Il s'agit du troisième tournoi consécutif à Hammamet pour l'Algérien de 22 ans, après les Futures 1 et 2, disputés respectivement du 8 au 14 janvier, et du 15 au 21 du même mois.

Makhlouf a été précocement éliminé dans ces deux tournois, aussi bien en simple qu'en double, tout comme ses compatriotes Mohamed Hassan et Aymen Ikhlef, qui avaient pris part au Futures 2, disputé du 15 au 21 janvier.