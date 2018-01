USM BEL ABBÈS Les dettes envers d'anciens joueurs réduites à 9,8 millions DA

L'USM Bel Abbès a réussi à réduire à 9,8 millions DA ses dettes envers d'anciens joueurs alors qu'elles étaient estimées à 74 millions, a indiqué hier, le directeur général de ce club de Ligue 1, Kaddour Benayada. Cela devra permettre aux nouvelles recrues de l'USMBA d'être qualifiées dans les prochains jours, a assuré ce responsable. «Nous avons consenti beaucoup d'efforts pour épurer cette grande partie de nos dettes. On va encore trouver un terrain d'entente avec les derniers joueurs qui n'ont pas été régularisés», a expliqué le DG des Vert et Rouge de la Mekerra. Lors du mercato d'hiver, clôturé lundi dernier à 23h59, l'USMBA a enregistré la venue de quatre joueurs (Seguer, Mebarki, Laâbani et Salah). Mais ces derniers attendent toujours leur qualification. «A priori, les licences de ces nouvelles recrues seront récupérées jeudi (ndrl: propos recueillis hier). C'est du moins ce que nous a assuré la Ligue de football professionnel. Si tout fonctionne comme on le souhaite, ces joueurs seront concernés par le match de la prochaine journée», a encore dit Benayad. Par ailleurs, le DG de l'USMBA a annoncé qu'une réunion du conseil d'administration de la société sportive par actions (Sspa) de son club, aurait eu lieu (hier) en fin d'après midi, au cours de laquelle un nouveau président aurait été désigné à la place de Adda Boudjellal Tayeb, qui vient de jeter l'éponge après avoir occupé ce poste pendant deux mois seulement. C'est le DG actuel qui est pressenti pour prendre les commandes de la SSPA de l'USMBA, a-t-on appris de l'intéressé.