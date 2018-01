2ÈME JOURNÉE DE LA CAN 2018 DE HANDBALL Algérie-Gabon pour la confirmation

La victoire face au Cameroun va booster les Verts

Après deux ans d'inactivité, le come-back du Sept national à la compétition officielle s'est fait avec succès.

Première sortie réussie pour la sélection nationale de handball à la coupe d'Afrique des nations 2018.

Le Sept national a pris le meilleur sur le Cameroun (31-23), hier matin au Palais des sports de Libreville (Gabon), à l'occasion de la première journée du groupe A.

Mission accomplie pour la bande à Hiouani. Conscient de l'importance de bien entamer ce genre de compétition, les handballeurs algériens ont répondu présent pour leur entrée en matière dans cette 23e édition de la coupe d'Afrique.

Après deux ans d'inactivité, le come-back du Sept national à la compétition officielle s'est fait avec succès. Ainsi, pour cette rencontre inaugurale du groupe A, les Verts s'attendaient à affronter un adversaire limité techniquement, mais dont l'engagement physique a posé des problèmes énormes à l'Equipe nationale. Les deux gardiens de but Abdellah Benmenni et Adel Bousmal (chacun une mi-temps de jeu) ont joué un rôle prépondérant dans ce succès qui met en confiance les hommes de Sofiane Hiouani avant leur second match aujourd'hui contre le Gabon, pays organisateur qui devrait jouer devant une salle bondée. Les Algériens ont fait la course en tête durant toute la rencontre, laissant les Camerounais courir derrière le score sans jamais réussir à revenir à hauteur des coéquipiers de Messaoud Berkous, très en verve et élu homme du match.

C'est ainsi qu'ils ont mené 5-2 (8e), 8-6 (14e), 11-6 (18e), 14-8 (22e) et 16-11 (26e) pour enfin boucler la première mi-temps sur le score de 18-13 malgré le trop de déchets dans le jeu. Le début de la seconde période a été poussif pour les Verts qui ont vu les Lions indomptables revenir à 21-18, aidés en cela il est vrai par la décision du staff technique national de faire tourner son effectif en prévision du reste de la compétition.Les Hadj Sadok, Hammouche et autre Belaïd ont ainsi saisi l'occasion pour mettre quelques minutes dans les jambes et étrenner leur première participation à une CAN qui a coïncidé avec une précieuse victoire algérienne. L'autre match du groupe A devait opposer en début de soirée le Gabon (pays hôte) au Congo (18h30, heures locales et algériennes) alors que la Tunisie, vice-championne d'Afrique, est exempte de cette première journée. Pour la 2e journée de compétition, prévue aujourd'hui, l'Algérie affrontera le Gabon (19h) alors que la Tunisie fera ses débuts face au Cameroun (13h). Le Congo étant exempt.