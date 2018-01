IL PREND OFFICIELLEMENT SA RETRAITE Ronaldinho, ciao l'artiste!

La star brésilienne Ballon d'or en 2005

La fin d'une véritable légende du football qui aura marqué toute une génération d'amoureux du ballon rond.

Légende vivante du football mondial, Ronaldinho a décidé de raccrocher les crampons, avant-hier.

Une décision peu surprenante venant du Brésilien, qui n'avait plus joué depuis 2015 sous les couleurs de Fluminense.

La fin d'un mythe qui aura marqué de son empreinte l'histoire de son sport. Ronaldinho a mis un terme à sa carrière de footballeur. «Il s'arrête. C'est fini.» Avant-hier, Roberto de Assis Moreira, bras droit de Ronaldinho (37 ans), a annoncé la nouvelle: son frère ne rejouera plus au football.

Un talent inégalable révélé aux yeux du monde lors de son cours passage au Paris Saint-Germain (2001-2003), le magicien brésilien est devenu une véritable idole lors de la Coupe du monde 2002, remportée avec la Seleçao, au cours de laquelle il a éclaboussé la compétition de son talent, marquant notamment un coup franc d'anthologie contre l'Angleterre (2-1) en quart de finale.

Un talent inné, une patte droite sensationnelle, un sens du dribble inégalable, une joie de vivre qui en ont rapidement fait une icône.

Une personnalité qui a séduit le FC Barcelone, club avec lequel il est devenu l'un des joueurs les plus marquants des années 2000.

Liga en 2005 et 2006, Ligue des Champions en 2006, Ballon d'or en 2005, «Ronnie» a laissé une trace indélébile au Camp Nou.

Une fin de carrière en dents-de-scie pour un génie du ballon rond Mais Ronaldinho était surtout un bon vivant.

Un trait de caractère qui faisait sa simplicité mais qui l'a aussi empêché d'être plus grand qu'il ne l'a été.

A 28 ans à peine, le Sud-Américain s'en allait au Milan AC où il n'a brillé qu'à de trop rares occasions.

Le début de la fin pour le gamin de Porto Alegre, qui a enchaîné entre 2011 et 2015 des expériences peu fructueuses dans son pays natal, malgré des coups d'éclats à l'Atletico Mineiro, et au Mexique.

Un gâchis, diront certains. En tout cas, l'ancien Parisien n'a jamais laissé insensible. Fans de ses clubs et même supporters des équipes rivales, tous ont un jour applaudi le génie de l'enfant du Grêmio.

Un joueur unique qui a fait l'unanimité et qui manquera énormément aux amoureux du ballon rond. Ciao l'artiste!

La carrière de Ronaldinho en chiffres:

1998-2001: Grêmio, 145 matchs/72 buts

2001-2003: Paris SG, 77 matchs/25 buts

2003-2008: Barcelone, 207 matchs/94 buts

2008-2011: Milan AC, 95 matchs/26 buts

2011-2012: Flamengo, 71 matchs/28 buts

2012-2014: Atl. Mineiro 80 matchs/28 buts

2014-2015: Queretaro 29 matchs/13 buts

2015: Fluminense 9 matchs.