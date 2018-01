LIGUE 1 MOBILIS - 17E JOURNÉE:USB-JSS, JSK-USMB ET CRB-USMH DEMAIN Le danger de la relégation plane

Par Saïd MEKKI

Un beau derby algérois très précieux pour cette phase retour

Ces équipes qui s'affronteront demain se trouvent devant une situation bien délicate d'autant que le moindre point perdu durant cette phase retour décisive pourrait coûter très cher au décompte final.

Deux chocs sont au programme demain pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1 Mobilis, à savoir CR Belouizdad-USM El Harrach au stade du 20-Août 1955 et JSK-USMBA à Tizi Ouzou, sans oublier le match de l'US Biskra qui recevra la JS Saoura. Le CR Belouizdad, qui se trouve à cinq points du premier relégable, se doit de gagner ce match à domicile pour ne point réduire cet écart. Hors, en face, il y aurait une équipe qui est déterminée à sortir de cette première place des relégables qu'elle partage avec l'US Biskra. Avec le changement qu'ont connu les deux équipes avec des départs et des arrivées en ce mercato d'hiver, les deux équipes se trouvent devant une situation bien délicate d'autant que le moindre point perdu durant cette phase retour décisive pourrait coûter très cher au décompte final. Et une défaite aujourd'hui, pour l'une ou l'autre équipe, aurait au moins des répercussions négatives sur le plan moral des joueurs. Un derby est par définition ouvert à tous les pronostics, mais force est de reconnaître que l'équipe du coach Taoussi part favorite dans ce match devant l'équipe du revenant Edhou d'autant que le litige qui oppose la direction aux joueurs impayés irrite les éléments qui doivent négocier ce derby. Le coach des Bélouizdadi, Taoussi, estime que le recrutement effectué au mercao permettrait à l'équipe «d'aller bien. C'est donc à moi de tout mettre en oeuvre pour que cette équipe réussisse». Une grande responsabilité que met sur son compte le coach du Chabab surtout avec son équipe qui n'arrive toujours pas à gagner surtout à domicile. La pression serait donc très forte sur les épaules des joueurs du Chabab devant leurs propres supporters. Du côté d'El Harrach qui se bat pour le maintien, le coach adjoint, Benomar, estime que «ce groupe est prêt pour surmonter les obstacles et on s'attend donc à une forte réaction de nos joueurs». Il est vrai que les joueurs de l'USMH sont connus pour ne point confondre jouer un derby et revendiquer leurs droits. Les joueurs ont toujours rempli leur mission sur le terrain surtout dans des matchs chocs et des derbys comme celui de demain. Et c'est ce qu'attendent leurs fans demain après-midi devant cette équipe du CRB, capable du meilleur comme du pire. Le deuxième choc au programme de demain opposera la JS Kabylie (12e, 17 pts) à l'USM Blida (16e, 8 pts) dans une confrontation à risques. Les Canaris, dirigé par le nouvel entraîneur Noureddine Saâdi, devront se méfier de la lanterne rouge dans un match piège au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, où les camarades de Benyoucef devront montrer une grande détermination pour enfin lancer la phase retour. Coté blidéen, le nouvel entraîneur Kamel Bouhellal aura la lourde mission d'éviter une nouvelle défaite à ses capés et provoquer ainsi le déclic psychologique pour l'USMB dans sa mission délicate de sauver le club de la ville des Roses de la relégation. Enfin, le dernier match au programme de la 17e journée aura lieu à Biskra où l'Union locale n'a qu'une seule alternative en recevant la redoutable équipe de la JS Saoura, à savoir gagner la partie pour tenter de sortir de la zone des relégables. Les joueurs biskris savent que la tâche est difficile devant une équipe aussi coriace que la JS Saoura, revigorée par sa qualification aux huitièmes de finales de la coupe d'Algérie face à l'ES Sétif, lundi dernier. La rencontre s'annonce donc bien difficile pour l'USB devant ses supporters face à une impressionnante équipe de la Saoura.