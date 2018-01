APRÈS AVOIR RÉSILIÉ SON CONTRAT AVEC RENNES M'Bolhi signe à Al Ettifaq Saoudi

Le portier de l'EN, Raïs M'Bolhi, s'est comme attendu engagé avec le club saoudien d'Al Ettifaq. Le portier international des Verts était libre depuis la résiliation de son contrat avec Rennes en novembre 2017. M'Bolhi arrivé jeudi après-midi à Dammam où il a finalisé les négociations avec le club local d'Al Ettifaq, avant d'effectuer la visite médicale d'usage, à l'issue de laquelle il s'est engagé pour six mois. Une option pour une prolongation d'un an a été assortie au contrat. Le club saoudien avait pris les devants en résiliant hier le contrat de son gardien étranger, le Jordanien Ahmed Abdel Sattar, comme prélude à l'arrivée de M'Bolhi. Les clubs saoudiens sont autorisés depuis le début de saison à recruter un gardien étranger, chose interdite auparavant. Al Ettifaq occupe actuellement la 13e et avant-dernière place de la Saudi Pro League. Il s'agit du neuvième pays dans lequel évoluera M'Bolhi depuis le début de sa carrière professionnelle. Formé au Paris FC puis à l'Olympique de Marseille, M'Bolhi a évolué en Écosse, en Grèce, au Japon, en Bulgarie, en Russie, en France, aux États-Unis et en Turquie.