AS ROMA Chelsea offre 50 millions d'euros pour Dzeko et Emerson

Alors que la piste Andy Carroll s'est refroidie à Chelsea, le club londonien a changé de cible. Selon Sky Italia, les Blues veulent s'offrir l'attaquant de l'AS Rome, Edin Dzeko (31 ans, 19 matchs et 9 buts en Serie A cette saison). Mais ce n'est pas tout! Le média italien évoque une offre de 50 millions d'euros formulée pour le buteur bosnien, plus le défenseur Emerson (23 ans, 1 apparition en Serie A cette saison). L'attaquant Michy Batshuayi (24 ans, 11 apparitions et deux buts en Premier League cette saison) serait inclus dans la transaction pour faire le chemin inverse. Cependant, la Roma exigerait plus d'argent pour cette opération, notamment 15 millions d'euros de bonus supplémentaires. Les positions des deux clubs sont donc encore très éloignées.