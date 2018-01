CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE LUTTE (JUNIORS) Début des éliminatoires

Les éliminatoires du Championnat d'Algérie de lutte juniors (lutte libre, gréco-romaine) filles et garçons, ont débuté avant-hier à la salle Harcha-Hacène d'Alger avec la participation de 220 lutteurs représentant 13 Ligues de wilayas. L'entraîneur de la sélection algérienne, juniors filles, Moufida Boukrif, a indiqué que cette compétition a été organisée avec l'objectif de dénicher les meilleurs éléments susceptibles de renforcer les rangs de la sélection nationale en vue du championnat d'Afrique prévu en février 2018 au Nigeria. «La Fédération a réuni toutes les conditions, humaines et matérielles, pour la réussite de cette compétition qui sera décisive dans le choix des meilleurs athlètes de la catégorie juniors», a-t-elle ajouté. La journée de jeudi a été consacrée aux éliminatoires de la lutte libre dans les catégories: 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg et 125 kg, et de la gréco-romaine: (55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg et 130 kg, ainsi que la lutte féminine (50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg et 76 kg). La journée de vendredi sera réservée aux finales qui auront lieu à partir de 16h45.