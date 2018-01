CLASSEMENT FIFA L'Algérie débute l'année 2018 à la 57e position

Les Verts qui n'ont disputé aucun match en janvier faute de date FIFA, totalisent 585 points.

L'Algérie a gagné une place et occupe la 57e position au classement de la Fédération internationale de football (FIFA) du mois de janvier 2018 publié avant-hier par l'instance internationale, toujours dominé par l'Allemagne devant le Brésil et le Portugal. Les Verts qui n'ont disputé aucun match en janvier faute de date FIFA, totalisent 585 points. Au niveau africain, l'Algérie est à la 10e place devancée notamment par un trio de tête composé de la Tunisie (23e), Sénégal (24e) et l'Egypte (30e), les trois nations sont qualifiées pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie. Les deux autres représentants africains, le Maroc et le Nigeria occupent respectivement les 39e et 51e places mondiales. En revanche, c'est le statu quo dans le Top 10. Avec seulement 22 matchs amicaux disputés depuis l'édition de décembre, il n'est pas surprenant de voir que le premier classement mondial FIFA de l'année 2018 comporte bien peu de changements.La Tunisie (23e, plus 4) récolte ainsi les fruits de sa qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2018 tandis que le Koweït (174e, plus 15), le Soudan (124e, plus 12) et le Salvador (90e, plus 10) progressent tous de plus de 10 places. Enfin, le Liban (84e, plus 1) et surtout la Palestine (75e, plus 5) atteignent tous les deux le meilleur classement de leur histoire.

Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 15 février 2018.