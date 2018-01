CLUB AFRICAIN Belkhiter reprend les entraînements

Finalement, le passage par le CS Constantine n'aura été qu'une péripétie et le contrat éphémère, Mokhtar Belkhiter est officiellement de retour au Club Africain où il reste sous contrat pour une saison et demie encore. Le défenseur international algérien va, en effet, effectuer son retour au Club Africain et ira au bout de son contrat, qui court jusqu'à 2020, a annoncé le club tunisois, sur sa page officielle Facebook. Après des discussions entre les deux parties, Belkhiter a renoncé à la moitié de ses dus auprès du Club Africain, et fait de gros sacrifices financiers pour le restant de son contrat. A la suite de cet accord, le défenseur algérien sera de retour aux entraînements pour préparer la deuxième moitié de la saison, qui reprend ce week-end avec la 15e journée de la Ligue 1 tunisienne. Le latéral algérien avait décidé en décembre 2017 de quitter le club tunisois à cause de salaires impayés, avant d'aller tenter une nouvelle expérience en Algérie au sein du CS Constantine, où finalement l'aventure a tourné court, à cause notamment d'une ancienne blessure. Agé de 26 ans, Belkhiter avait opté en mai 2016 pour le Club Africain en provenance du MC El Eulma pour un contrat de quatre ans.