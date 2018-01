COUPE DE TURQUIE Feghouli buteur et passeur

Après presque un mois de repos, Galatasaray a repris avant-hier soir en coupe de Turquie et a battu en déplacement l'équipe de Bucaspor 0-3. Les joueurs de Fatem Terim ouvrent le score par Bafetimbi Gomis à la 33e avant de doubler la mise à la 44e par Oztekin sur un une-deux avec Feghouli qui fait l'appel et remet instantanément dans la course du Turc qui marque d'une reprise de volée. En seconde période, l'Algérien marquera le troisième but de son équipe d'une puissante frappe croisée du pied droit sur une service de Gomis (53'). Après avoir gagné 3-0 au match aller, Galatasaray actuellement deuxième en championnat à un point du leader, se qualifie aux quarts de finale de la coupe.