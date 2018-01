EN PRÉVISION DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2018 Les boxeurs en stage à Tikjda

L'EN prépare les Jeux méditerranéens de Tarragone, un rendez-vous très important pour la boxe algérienne, habituée à jouer les premiers rôles comme c'était le cas aux Jeux de Mersin (Turquie) en 2013.

Dix-huit boxeurs de la sélection algérienne masculine (seniors) sont en stage depuis avant-hier au Centre national des sports et des loisirs de Tikjda (Bouira), en prévision des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), prévus du 22 juin au 1er juillet 2018, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de boxe (FAB). Le staff technique national, composé des entraîneurs Ahmed Dine, Boubekri Abdelhafid et Slimane Belounis, a fait appel à 18 athlètes pour ce stage qui se poursuivra jusqu'au 30 janvier. «Ce stage verra la participation des boxeurs ayant pris part aux Jeux de la solidarité islamique de Bakou (Azerbaïdjan), à l'image de Réda Benbaâziz, Khalil Litim et Touareg Yacine, sans oublier les cadres de la sélection, à savoir Flissi et Kramou.», a déclaré le directeur des Equipes nationales (DEN), Brahim Bedjaoui. Pour le DEN, 10 boxeurs sont issus du Centre de regroupement et de préparation des Equipes sportives militaires (CREPESM) de Ben Aknoun (Alger) et trois du GS Pétroliers. «Nos boxeurs manquent énormément de compétition, excepté les boxeurs qui ont pris part aux derniers championnats d'Algérie à Boussaâda, mais cela reste insuffisant pour une équipe qui prépare les Jeux méditerranéens de Tarragone, un rendez-vous très important pour la boxe algérienne, habituée à jouer les premiers rôles comme c'était le cas aux Jeux de Mersin (Turquie) en 2013.», a-t- il précisé. De son côté, la sélection algérienne masculine juniors a entamé lundi un stage de préparation au Centre sportif «Sveltesse» de Chéraga (Alger) qui se poursuivra jusqu'au 31 janvier avec la participation de 10 boxeurs, tous sélectionnés pour prendre part aux 3es championnats arabes, prévus du 2 au 6 février au Caire (Egypte).

«Nous avons sélectionné les meilleurs boxeurs ayant confirmé lors des derniers Championnats nationaux pour participer au rendez-vous du Caire, une compétition qui constitue un tremplin pour la sélection algérienne en vue des Jeux africains de la jeunesse (JAJ) d'Alger.», a indiqué Fratsa Mourad, entraîneur en chef des juniors.