GERONE Boulaya prêté à Metz

A l'essai au FC Metz depuis le début du mois, le milieu offensif Farid Boulaya va terminer la saison en Lorraine. Agé de 23 ans, le milieu offensif a été prêté par son club de Gerone (Liga) avec option d'achat. En Espagne, le milieu n'avait disputé aucun match en championnat, n'ayant jamais eu la confiance du staff technique. A Metz, il devrait avoir plus de temps de jeu, avec un objectif très compliqué mais stimulant, essayer de sauver la place du club dans l'élite. Le FC Metz est lanterne rouge, à 6 points du barragiste, le club est dans une bonne dynamique puisqu'il reste sur cinq matchs sans défaites dont quatre victoires, et la dernière plus que probante hier soir 3 à 0 face à Saint-Etienne.