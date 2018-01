LEICESTER CITY Slimani libre de partir

L'entraîneur français de Leicester City, Claude Puel, a ouvert la porte de sortie à l'attaquant international algérien Islam Slimani lors de l'actuel mercato d'hiver. «Comme je l'ai dit depuis le début, nous avons beaucoup d'attaquants et nous devons avoir une équipe équilibrée pour pouvoir répartir les minutes.

On verra si certains joueurs peuvent avoir plus de minutes dans d'autres équipes, mais nous devons d'abord en discuter avec les joueurs. Il se pourrait que des joueurs nous quittent cet hiver dont Slimani qui veut avoir plus de temps de jeu», a expliqué Puel lors d'un point de presse, cité avant-hier soir par les médias locaux.

Slimani (29 ans), convoité par les Turcs du Besiktas, avait rejoint les Foxes en 2016 en provenance du Sporting Lisbonne, mais sans pour autant s'affirmer (45 apparitions,

13 buts).

S'agissant de l'avenir de l'autre international algérien de Leicester Riyad Mahrez, Puel a laissé savoir qu'il ne quittera pas le club en janvier. «Il n'y a rien à dire sur Riyad. Ma réponse a toujours été la même. Je suis heureux avec lui, il profite du football ici et joue avec ses coéquipiers, c'est le plus important», a répondu l'entraîneur. Mahrez, dans le viseur de Liverpool et Arsenal, a été évalué à

100 millions de livres (112 millions d'euros) par son entraîneur.