MAHFOUD KERBADJ, PRÉSIDENT DE LA LFP "Le CRB, l'USMH, le MCO et l'USMB interdits de recrutement"

Les quatre clubs de la Ligue 1 Mobilis CR Belouizdad, l'USM El Harrach, le MC Oran et l'USM Blida encourent le risque de voir leurs nouvelles recrues engagées lors du dernier mercato d'hiver non qualifiées, dans le cas où leurs dettes ne baisseront pas au-dessous de 10 millions de dinars, a annoncé hier le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj. «Ces clubs en question ont engagé de nouveaux joueurs au mercato, et ont même déposé des demandes de licences au niveau de la LFP, mais je tiens à confirmer qu'ils ne pourront pas les retirer tant qu'il n'ont pas encore réglé leur situation envers la Chambre de résolution des litiges (CRL) ou du moins faire baisser ces dettes au-dessous du montant fixé à 10 millions de dinars», a indiqué Kerbadj sur les ondes de la Radio nationale. En dépit des opérations de recrutement effectuées, certains clubs encourent ainsi le risque de voir leurs nouvelles recrues pas qualifiées par la LFP dans le cas où leurs dettes cumulées dépassent le montant de 10 millions de dinars. L'USM Bel Abbès qui figurait sur la «liste noire» a fini par régler sa situation, idem pour l'ES Sétif. Le président de la LFP a souligné que les clubs en question auront un délai supplémentaire «jusqu'à la fin du mois de janvier» pour pouvoir s'acquitter de leurs dettes au risque de voir leurs nouveaux joueurs interdits de compétition pour le reste de la saison.