REAL MADRID Ronaldo fixe deux objectifs

Quatrième, à désormais 19 points du leader barcelonais, le Real Madrid semble avoir perdu tout espoir de succès en championnat. En pleine difficulté personnelle et collective, la star des Merengues, Cristiano Ronaldo, s'était exprimé face au vestiaire le 9 janvier dernier d'après Marca. À la suite d'un match nul (2-2) contre le Celta de Vigo, l'attaquant lusitanien a jugé qu'il était impossible de remporter le championnat pour le Real qui devait s'affairer à remplir d'autres objectifs: «La Ligue des Champions et la Coupe du Roi sont nos priorités, nous devons les gagner!». Malgré le début de saison compliqué du Real, Cristiano Ronaldo a assumé son rôle de leader en piquant à vif le vestiaire. Pour appuyer ses propos, il a terminé son discours en répétant à plusieurs reprises: «Allons-y!» Ainsi, l'abandon de la course au titre en Liga pourrait être une force pour les Madrilènes qui se retrouveraient ainsi libérés de toute pression en championnat.