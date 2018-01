TOURNOI MAGIC TROPHY JUNIORS DE TENNIS Trois joueurs algériens engagés

Trois joueurs algériens dont une fille prendront part au tournoi international 5th ITF Juniors Magic Trophy, prévu du 23 au 28 janvier, au tennis club de Hammamet (Tunisie), selon la liste des participants, dévoilée avant-hier, par les organisateurs. Il s'agit de Youcef Rihane, Mohamed Ali Abibsi et Lynda Benkaddour. Rihane (255e mondial) entamera la compétition directement dans le tableau final tandis que son compatriote Abibsi (2097e mondial) a été retenu pour disputer les qualifications. Benkaddour (374e mondiale), l'unique algérienne engagée dans cette compétition a été versée dans le tableau final. Plusieurs joueurs et joueuses bien classés dans le «ranking mondial» seront présents à Hammamet, notamment les Espagnols Carlos Lopez Montagud (56e mondial), Alejandrov Vedri Asensi (98e mondial), la Roumaine Selma Stefania Cadar (128e mondiale) et la Russe Maria Krupenina (143e mondiale). Ce tournoi classé grade 2, se déroulera sur les courts en terre battue du tennis club de Hammamet (Tunisie).