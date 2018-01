ANGLETERRE-24E JOURNÉE City veut repartir de l'avant

Sanchez face à De Bruyne

Man City, battu pour la première fois en Premier League à Liverpool, va tenter de repartir de l'avant afin de conserver ses 12 points d'avance sur ManU, lors d'une 24e journée accaparée par les transferts de Aubameyang à Arsenal et de Sanchez chez les Red Devils.

De son côté, le champion en titre Chelsea, en déplacement à Brighton, a une double mission: gagner son premier match depuis le 30 décembre pour mettre fin à quatre nuls de rang (dont deux 0-0), et conserver la 4e place, synonyme de Ligue des champions. Battus 4-3 à Liverpool, pour la première fois de la saison, Manchester City a aussi perdu la bataille pour s'emparer de Alexis Sanchez face à l'autre club de la ville, United. Pep Guardiola avait bien tenté d'attirer l'attaquant chilien l'été dernier, mais ne serait plus disposé à débourser les quelque 34 millions d'euros pour un joueur en fin de contrat avec Arsenal en juin prochain. En revanche, son vis-à-vis de United, José Mourinho ne tarit pas d'éloges envers Sanchez, «un joueur phénoménal», et parle d'une «opportunité fantastique». Et ses Red Devils sont prêts à faire du Chilien le joueur le mieux payé de Premier League. Sur le terrain, les hommes de Guardiola risquent de faire payer cher leur premier faux-pas à Newcastle, 15e et l'une des défenses les plus perméables du Championnat, alors que les Citizens possèdent, et de loin, la meilleure attaque avec 67 buts marqués. Histoire de signifier aux poursuivants que la défaite deAnfield n'était qu'un simple accident de parcours. De son côté, Manchester United semble avoir retrouvé son efficacité (quatre victoires, trois nuls) depuis la perte du derby devant City (1-2) le 10 décembre. Et Burnley, 7e certes, ne devrait pas être un obstacle insurmontable pour des Red Devils qui n'ont encaissé aucun but lors de leurs trois derniers matches de Championnat (contre cinq buts marqués). Si Sanchez s'apprête à atterrir à Old Trafford, Arsenal ne tarit pas d'éloges sur Pierre-Emerick Aubameyang, en froid avec son club de Dortmund qui ne l'a d'ailleurs pas retenu dans le groupe pour le match de la 19e journée de Bundesliga, hier, à Berlin. «Un caractère fort peut être positif ou négatif, mais le plus important, c'est ce qu'il a réussi dans sa carrière, et il a réussi certaines choses», commente Arsène Wenger à propos de la suspension du Gabonais par son club pour avoir séché une réunion. Reste que Arsenal risquera de s'affaiblir encore davantage avec le départ de Sanchez alors que le club londonien, qui traverse une passe difficile, a besoin de toutes ses forces vives pour tenter de s'accrocher au Top 4. Sixièmes avec huit points de retard sur la 4e place, occupée par Chelsea, les Gunners, éliminés au 3e tour de la FA Cup dont ils sont les tenants, doivent battre Crystal Palace, 12e et qu'ils avaient vaincu à l'aller 3-2, fin décembre. C'était d'ailleurs leur dernière victoire en Championnat avant deux nuls et une défaite (2-1 à Bournemouth lors de la dernière journée). «Je suis complètement d'accord que 2018 n'a pas bien commencé, mais je sais que le plus important est notre réponse à cette situation. Ma situation personnelle est un peu secondaire parce que nous avons beaucoup de défis à relever», a souligné le technicien français.

Qualifié pour les quarts de finale aux tirs au but devant une équipe de D2, le champion d'Angleterre en titre n'a toujours pas gagné le moindre match depuis le 30 décembre (5-0 devant Stoke). Les hommes de Antonio Conte se rendent à Brighton sans Alvaro Lorata ni Pedro, suspendus, mais le technicien italien reste très optimiste. «Contre Norwich (1-1 a.p.), nous avons réussi une bonne performance. En dépit de nombreux changements, nous avons marqué un but, tout en nous créant beaucoup d'occasions. En dépit de la prolongation et des tirs au but, nous sommes prêts pour Brighton», a-t-il expliqué. Quatrième avec le même nombre de points (47) que Liverpool, le 3e qui clôturera la journée lundi à Swansea, les Blues ont l'obligation de gagner s'ils ne veulent pas voir Tottenham (5e, 44 pts) les rejoindre.