TOUR NATIONAL DE CYCLISME DIDOUCHE-MOURAD À CONSTANTINE 83 coureurs sur la ligne de départ

Une compétition qui se déroule en trois épreuves

Le but de la tenue de cette compétition est de maintenir les athlètes en relation permanente avec les évènements importants de l'histoire du pays.

Pas moins de 83 cyclistes étaient sur la ligne de départ avant-hier pour le 14e tour national de cyclisme organisé dans la commune de Didouche Mourad (Constantine) à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la mort du chahid Didouche Mourad. Devant se poursuivre jusqu'au samedi 20 janvier, cette compétition, qui se déroulera en trois (3) étapes, a vu la participation des catégories senior et junior qui disputeront une épreuve par jour, a indiqué le président de la ligue de cyclisme, Yacine Lafala. La première course, dont le coup de starter a été donné par le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, à la commune de Didouche-Mourad, a été organisée sur un circuit fermé de 40 km tracé au niveau d'un tronçon de la Route nationale (RN) N.3 entre les communes de Didouche-Mourad et de Béni H'midene.

La deuxième épreuve de ce tour sera organisée sur un circuit de 148 km, tracé entre la commune de Didouche-Mourad et la wilaya de Skikda, en passant par plusieurs régions, entre autres, Zighoud-Youcef, Toumiet, El Harrouch, Salah Bouchaour, Ramdane-Djamel, El Hadaïk, Tamalous et Sidi Mezghiche. La troisième étape se disputera sur un parcours de 104 km, où les coureurs traverseront plusieurs localités, à commencer par Didouche-Mourad pour rallier la commune de Hamma Bouziane vers Zeghrour-Larbi, Tiddis, Grarem Gouga, Mila, et Azzaba Lotfi, avant d'attaquer «le dernier sprint» dans les régions

Aïn Tine, El Malha, Ibn Ziad et de franchir la ligne d'arrivée à Didouche-Mourad. Les cyclistes qui participent à ce tournoi national sont issus de plusieurs wilayas, entre autres, Annaba, Batna, Biskra, Alger, Blida et Adrar, a fait savoir Lafala, ajoutant que le but de la tenue de cette compétition est «de maintenir les athlètes en relation permanente avec les évènements importants de l'histoire du pays», d'une part, et de faire revivre les gloires de «la petite reine» dans la ville du Vieux Rocher d'une autre.

Le tour national de cyclisme Didouche-Mourad est organisé conjointement par la commune de Didouche-Mourad, la Fédération et la ligue locale du cyclisme et la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).