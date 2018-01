DISSOLUTION DE LA LFP ET INSTALLATION D'UNE COMMISSION PROVISOIRE Revoilà la guéguerre Zetchi-Kerbadj!

Par Lounès MEBERBECHE -

Les deux présidents ont toujours eu des rapports conflictuels

Nombreux sont les sujets de divergence qui caractérisent les relations entre les deux responsables, qui concernent la gestion du football national, mais il faut dire que cela ne date pas d'hier et ne risque pas de disparaître de sitôt.

C'est invraisemblable. Alors que l'on pensait que les deux hommes ont fait la paix il y a quelques semaines à l'occasion de la réunion du Bureau fédéral, le conflit entre le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et celui de la LFP, Mahfoud Kerbadj, vient de prendre une nouvelle tournure, mais cette fois-ci encore plus grave. En effet, nombreux sont les sujets de divergence qui caractérisent les relations entre les deux responsables, qui concernent la gestion du football national, mais il faut dire que cela ne date pas d'hier et ne risque pas de disparaître de sitôt. Après les conflits autour du calendrier des championnats des Ligues 1 et 2 Mobilis, celui de la coupe d'Algérie l'organisation des stages de l'EN A et A', la gestion des différentes commissions qui ont un rapport direct avec la LFP et leurs décisions controversées, à savoir la Commission fédérale d'arbitrage (CFA) et la Chambre de règlement des litiges (CRL), a empoisonné les relations entre l'instance fédérale et celle que gère Kerbadj. Et face à l'entêtement de ce dernier à gérer à sa manière les Championnats nationaux avec tous les maux de tête qu'ils connaissent, le boss de la FAF a décidé d'actionner le «bouton rouge» et remettre le l'ordre au sein du football national.

La goutte qui a fait déborder le vase fut le dernier dossier chaud relatif aux décisions de la CRL pendant ce mercato d'hiver et ses conséquences calamiteuses. Ainsi, selon une source proche de la FAF, la réunion du Bureau fédéral, prévue demain à Sétif, s'annonce décisive, puisque Zetchi a pris une décision très importante, historique même. Celle-ci consiste en la dissolution de la Ligue de football professionnel (LFP), gérée par Mahfoud Kerbadj et l'installation d'une commission provisoire qui gèrera les championnats des Ligues 1 et 2 jusqu'à la fin de la saison en cours. Le conflit Zetchi-Kerbadj a atteint un point de non-retour d'où la détermination du président de la FAF à frapper fort, lui qui reproche à Kerbadj ses décisions contradictoires, notamment en ce qui concerne le mercato d'hiver. En effet, alors que le BF de la FAF a décidé d'interdire aux clubs cumulant des dettes dépassant un milliard de centimes de recruter les joueurs durant le mercato, ces clubs, tenus d'assainir d'abord leur situation financière avant de procéder au recrutement de nouveaux joueurs au mercato, ont toutefois engagé de nouveaux éléments après avoir eu les assurances de Kerbadj, qui leur a permis de «zapper» cette mesure de la FAF. Pour répliquer à cette mauvaise manoeuvre, la FAF a interdit à la LFP de qualifier les joueurs recrutés durant ce mercato d'hiver dans la mesure où leurs clubs sont toujours endettés. Du coup, les présidents de ces clubs s'en prennent au président de la FAF. Cela a amené Zetchi à soumettre au Bureau fédéral de demain la décision de dissolution de la LFP. Pour la précision, la LFP n'est pas une association agréée, mais une simple commission relevant de la FAF, chargée de la gestion des compétitions. L'article 1-2 des statuts de la LFP stipule que «elle (la ligue) agit par délégation de la Fédération algérienne de football à laquelle elle est affiliée dans le cadre des prérogatives que lui confèrent les présents statuts». Aussi, l'article 7-1 énonce: «La mission de gestion des compétitions, dévolue à la LFP par délégation de la FAF, est régie par une convention signée entre les deux parties», alors que l'on peut lire dans l'article 7-3 des statuts de la LFP que «le retrait de la délégation par la FAF entraîne automatiquement la suspension de l'organe délibérant de la LFP». En d'autres termes, cette décision que compte prendre Zetchi est tout à fait réglementaire mais cela risque de plonger le football national dans un fossé profond, surtout lors de cette phase retour où les enjeux s'intensifient au fil des journées.