LIGUE 1 MOBILIS - 17E JOURNÉE:USMA-NAHD, CSC-DRBT ET ESS-MCA La chasse au leader est ouverte

Par Saïd MEKKI -

Le Doyen parviendra-t-il à stopper l'Aigle noir?

Alors que la première partie de la 17e journée de la Ligue 1 Mobilis se déroulait hier, au moment où on mettait sous presse, la seconde et dernière partie est programmée aujourd'hui samedi avec, entre autres, trois matchs chocs au menu dont un derby algérois.

L'USM Alger, qui lorgne la plus haute marche du podium, se doit d'abord de gagner son match face à ses voisins du NA Hussein Dey puis bien négocier la suite de la compétition. Et justement, en face des Rouge et Noir, les Sang et Or sont décidés à empocher les trois points de la victoire, ne serait-ce que pour rester invincible dans les derbys. De plus, une victoire serait synonyme d'amélioration de son classement vers le podium. Au match aller, les gars d'Hussein Dey ont été tenus en échec et pour les fans de l'équipe, il faut arracher les trois points ou au moins rendre la pareille aux joueurs qui ne ont plus dirigés par Paul Put, mais par le revenant Hamdi. Après la belle qualification des Rouge et Noir aux 8es de finale de la coupe d'Algérie face au leader, le CSC, les joueurs de l'USMA veulent bien garder cette dynamique des bons résultats.

Le joueur Chita estime que «nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match depuis la rencontre de la coupe d'Algérie, mais nous allons effectuer les efforts nécessaires pour gagner ce derby afin de confirmer notre bonne santé». Du côté du NAHD, le coach Dziri a demandé aux joueurs de jouer comme ils l'ont si bien fait lors du dernier derby face au CR Bélouizdad. Eliminés en coupe d'Algérie lors des 32es de finale par le leader actuel, le CSC, les gars d'Hussein Dey miseront donc beaucoup sur une meilleure place au classement final de la Ligue 1 en championnat d'Algérie. Pour ce derby face à l'USMA, Khiat estime qu'«un résultat nul n'arrangerait aucune des deux équipes. Et pour nous, il faut bien le gagner pour montrer à nos supporters que le dernier match nul enregistré à domicile n'est qu'un accident de parcours». En résumé, l'affiche s'annonce aussi alléchante qu'indécise. Et justement une deuxième affiche revêt la même image et opposera l'Entente de Sétif au Mouloudia d'Alger au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Les joueurs du coach Benchikha n'auront aucun droit à l'erreur s'ils veulent faire oublier à leurs supporters leur dernière élimination en coupe d'Algérie face à la JS Saoura à Béchar d'une part, et surtout améliorer leur classement en championnat où ils se trouvent avant ce match à la 5e position, à sept points du leader et à seulement deux points du podium d'autre part. Pour le coach Benchikha, qui compte trois joueurs suspendus: Rebiaï, Zeghba et Ziti alors que Saâd est incertain, il a déclaré: «C'est justement l'occasion pour ceux qui remplacent les absents de montrer qu'ils méritent bien leur place». Or, là, on parle de la défense, mais le grand souci de Benchikha est la ligne offensive qui n'arrive toujours pas à se réveiller. Et comme le match se joue à Sétif, pour le gagner il faut marquer et c'est la question problématique à laquelle Benchikha doit trouver les solutions. Du côté du Mouloudia d'Alger, le coach Casoni, pense pour sa part que «cette rencontre sera une véritable bataille tactique. Ce sera donc un match difficile face à l'Entente mais il nous reste à faire l'essentiel sur le terrain», a conclu le coach des Vert et Rouge. Du côté du leader, le CS Constantine, éliminé mardi dernier en 16es de finale de la coupe d'Algérie par l'USM Alger (1-0), est appelé à réagir à domicile face au DRB Tadjenanet d'autant qu'il reste sur trois matchs sans victoire en championnat. Le CSC est donc appelé à relever rapidement la tête et à se relancer en championnat, en commençant par ce match contre le DRBT. Or, il se trouve que ce dernier, qui se trouve dans le ventre mou du classement, veut bien éviter une défaite pour ne point se rapprocher du premier relégable dont la différence n'est que de cinq points. Mieux encore, le Difaâ, reste en compagnie du PAC, la seule équipe à avoir battu le CSC en championnat... Pour les deux autres matchs restant à jouer ce samedi entre l'Olympique de Médéa et l'USM Bel Abbès et le MC Oran devant le Paradou, les faveurs des pronostics vont vers les équipes jouant à domicile, mais attention aux surprises...