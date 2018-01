CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE LUTTE (JUNIORS) Domination des lutteurs d'Alger et d'Oran

Les éliminatoires du championnat d'Algérie de lutte juniors (lutte libre, gréco-romaine) filles et garçons, ont débuté jeudi à la salle Harcha-Hacène d'Alger avec la participation de 220 lutteurs représentant 13 Ligues de wilayas.

Les lutteurs de la Ligue d'Alger ont remporté tous les titres des éliminatoires (par équipes) du championnat d'Algérie de lutte juniors (lutte libre, gréco-romaine), la Ligue d'Oran a décroché pour sa part la majorité des premières places dans la catégorie lutte féminine, et ce au terme des éliminatoires qui se sont déroulés avant-hier à la salle Harcha-Hacène d'Alger.

Les lutteurs de la Ligue d'Alger ont obtenu 94 points et réussi à décrocher l'ensemble des titres dans la catégorie lutte gréco-romaine, suivis des ligues des wilayas de Annaba (78 points) et de Blida (31 points). Dans la catégorie lutte libre, les représentants de la wilaya d'Alger ont obtenus 89 points en reportant la majorité des titres en lice, suivis des ligues des wilayas de Annaba (71 points), Blida (57 points) et Oran (40 points). La première place du podium dans la catégorie lutte féminine (par équipes) est revenue aux athlètes de la ligue d'Oran avec 55 points, suivis de Béjaïa (45 points), Bordj Bou Arréridj (36 points) et Bouira (28 points). «Pas de surprises pour ce championnat d'Algérie de lutte juniors.

La majorité des titres ont été décrochés par les lutteurs des ligues sur lesquels nous avons misé pour développer cette spécialité», a déclaré le directeur des Equipes nationales (DEN), Idriss Haouès. Et d'ajouter «le niveau technique a été relativement bon, notamment dans certaines catégories. La lutte algérienne a beaucoup de chances pour décrocher des médailles lors des prochaines rendez-vous internationaux, et c'est précisément sur ce point que nous avons axé nos efforts, en ce sens que les Championnats nationaux organisés jusque-là (cadets-juniors et seniors) furent une véritable mine pour dénicher les meilleurs éléments». Pour sa part, l'entraîneur de la sélection algérienne, juniors filles, Moufida Boukrif a déclaré que «le niveau s'améliore chaque année, certaines catégories sont dominées par des ligues qui travaillent sérieusement à l'image des ligues d'Oran, Béjaïa, Sétif et Bordj Bou Arréridj. Nous les préparons pour honorer l'Algérie lors du championnat d'Afrique prévu du 7 au 11 février 2018 au Nigéria».