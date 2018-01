COURSE RÉGIONALE CYCLISTE À TAFRAOUI Les coureurs de Oued Tlélat s'illustrent

Les jeunes coureurs cyclistes de Oued Tlélat d'Oran se sont illustrés lors de la course cycliste régionale disputée avant-hier sur un circuit fermé dans la commune de Tafraoui (Oran). En cadets qui ont concouru sur une distance de 30 km, en un tour, la palme est revenue au cycliste Halouche Abderrazak de l'école de cyclisme de Sidi Bel Abbès, qui a dominé l'épreuve devant Amani Hamza de l'USPC Oran et Smili Belkheir du club AS Nasr Oued Tlélat. Chez les minimes concourant sur la même distance de 30 km, c'est le jeune Boukhari Abdellah de Oued Tlélat, qui remporta l'épreuve devant Boumaâza Med Khelil du club Naftal Oran et Belabid Med Amine du même club de Naftal. En benjamins qui ont effectué 8 km de course, c'est le jeune Benyoub Med Amine, du vélo club de Chaâbet El Lham de Aïn Témouchent, qui a réussi à monter sur la première marche du podium devant Yekro Abderrazak du club Naftal Oran et Bouchelal Smail de Chaâbet El Lham. Cette compétition, qui a enregistré la participation de 68 coureurs dont trois filles des catégories benjamins, minimes et cadets, représentant quatre wilayas de l'ouest du pays, à savoir Mostaganem, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès et Oran a été qualifiée d'un «bon niveau technique» par les organisateurs. Ce rendez-vous sportif a été clôturé par une cérémonie de remise de prix et de cadeaux aux lauréats, en présence des autorités locales et des représentants de la direction de la jeunesse et des sports d'Oran.