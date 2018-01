FC BOLOGNE Taïder officiellement à l'Impact Montréal pour 4 ans

L'international algérien, Saphir Taïder, qui a reçu une offre alléchante où il est considéré comme «Top Player», a accepté le challenge de rejoindre l'Impact de Montréal au Canada où il s'est engagé pour 4 ans. Le désormais ex-joueur de Bologne a paraphé un contrat de 4 ans avec le club canadien (3 ans + 1 an garantie) qui évolue en Major League Soccer (MLS). Il est attendu ces prochains jours à Miami (États-Unis) pour débuter les entrainements avec sa nouvelle formation. La presse locale évoque un salaire confortable avoisinant les 500 000 dollars par mois pour le milieu défensif algérien de 25 ans annoncé comme la nouvelle star du club québécois pour remplacer l'international suisse Blerim Dzemaili de retour au FC Bologne. Il s'agit d'un choix de carrière surprenant pour le natif de Castres qui avait également des touches en Allemagne, Turquie, mais aussi en Italie (Genoa et Torino) où il jouit d'une grosse côte. Malgré la distance, Saphir Taïder ne compte pas mettre sa carrière avec les Verts entre parenthèses et restera disponible aux appels du sélectionneur Rabah Madjer.