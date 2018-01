FENERBAHÇE Van Persie revient officiellement à Feyenoord

Quatorze ans après avoir quitté Rotterdam et son club formateur de Feyenoord, avec qui il avait remporté la Coupe de l'UEFA lors de la saison 2001-2002 face à Dortmund, Robin van Persie retrouve sa maison. Seulement cinquième d'Eredivisie cette saison, le retour de l'enfant prodige devrait sans nul doute apporter un second souffle au champion en titre. Si le club a annoncé la nouvelle via Twitter, la signature du contrat devrait avoir lieu demain. Comme le club de Rotterdam l'a annoncé dans un communiqué: «Robin van Persie signera un contrat avec Feyenoord lundi prochain. Rien ne s'oppose à un retour de l'international, maintenant qu'il est parvenu à un accord avec son club actuel Fenerbahçe sur la dissolution de son contrat. Feyenoord et Van Persie ont conclu un accord verbal.»