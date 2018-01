LA JSK ET LE CRB TOUJOURS À LA TRAÎNE Bouffée d'oxygène pour l'USB et l'USMH

L'USM El Harrach et l'US Biskra, vainqueurs avant-hier, respectivement, devant le CR Belouizdad et la JS Saoura sur le même score de 1 à 0, pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1 Mobilis, ont décroché de précieuses victoires en vue du maintien, alors que la JS Kabylie accrochée par la lanterne rouge l'USM Blida (1-1) est désormais à 2 points de la zone de relégation.

En dépit de leurs précieuses victoires, l'USM El Harrach et l'US Biskra restent toujours relégables, en occupant conjointement la 14e place du classement avec 16 points, alors que l'USM Blida est toujours bon dernier avec 9 points. Dans le derby algérois, opposant l'USM El-Harrach au CR Belouizdad, les coéquipiers du gardien Mazouzi sont allés s'imposer au stade du 20 Août grâce à un joli retourné de Hadj Bouguèche en début de deuxième mi-temps (54'), infligeant ainsi une 4e défaite consécutive aux Belouizdadis qui ont raté un penalty en fin de match par Maâmeri.

L'entraîneur tunisien de l'USM El Harrach, Hammadi Dou, s'est réjoui du résultat obtenu par ses joueurs, soulignant que chaque point engrangé est une motivation supplémentaire pour son équipe qui joue sa survie en Ligue 1. «C'est une belle victoire, qui va nous permettre d'aborder sereinement les prochains matchs», a-t-il déclaré à l'issue du match.

De son côté, l'US Biskra s'est imposée à domicile devant la JS Saoura, 2e du classement, grâce un but inscrit par la nouvelle recrue le Congolais Kangou Ronel à la 21e minute. Une précieuse victoire des hommes de Leknaoui qui confirment leur qualification pour les 8es de finale de la coupe d'Algérie obtenue la semaine dernière contre l'USM El Harrach (1-0). Le dernier match disputé ce vendredi, a vu la JS Kabylie version Noureddine Saâdi être accrochée à domicile par la lanterne rouge l'USM Blida (1-1). C'est pourtant la JS Kabylie qui avait ouvert le score après un but contre son camp de Bouhaniche à la 39e minute, avant que Frioui n'égalise à la 71e minute sur penalty. Une contre-performance des Canaris plus que jamais proche de la zone rouge.