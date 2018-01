LE CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ SUR LE PODIUM L'ASAM imperturbable

Le leader l'AS Aïn M'lila et son poursuivant direct le MO Béjaïa ont renoué avec le succès en battant respectivement le RC Relizane (0-2) et le RC Kouba (1-0) vendredi lors de la 17e journée de Ligue 2 Mobilis, marquée également par la belle victoire de CA Bordj Bou Arréridj sur la JSM Skikda (2-0) qui lui permet de montrer pour la première fois de la saison sur la troisième marche du podium.

L'ASAM, qui restait sur deux contre-performances, a remporté une précieuse victoire en déplacement contre l'ASMO grâce à deux réalisations de Aggoune (36 csc), Benyahia (76). A la faveur de cette victoire, les hommes de Cherif Hadjar conservent leurs trois points d'avance sur leur poursuivant direct le MO Béjaïa version Rachid Bouarata, qui a éprouvé d'énorme difficultés pour battre une courageuse équipe koubéene sur un but de Maamar à la 56e minute de la partie. Le grand bénéficiaire de cette journée est incontestablement le CA Bordj Bou Arréridj qui se hisse à la troisième place à la faveur de la victoire remportée à domicile contre la JSM Skikda dans le choc de la 16e journée. Deux buts de Kourbia (6) et Boutebba (31) ont permis aux hommes de Lyamine Boyugherara d'engranger trois points et sont désormais à une longueur du deuxième et quatre du leader. En revanche, son adversaire du jour la JSM Skikda de Youssef Bouzidi recule à la quatrième place à deux unités du podium. L'ASO Chlef qui joue lui aussi pour l'accession en Ligue 1 s'est contentée du point du match nul lors de son déplacement à Tlemcen contre le WAT (0-0) et partagent la quatrième place avec la JSMS. Le grand perdant de la journée est la JSM Béjaïa qui est revenue bredouille de son déplacement à Aïn Fakroun, battue 1-0 sur un penalty de Ghellab (45'+2). Les hommes de Mounir Zeghdoud ont laissé filer une bonne occasion de se rapprocher des clubs de tête.

Dans le bas du classement, outre la victoire du CRBAF, la journée a été marquée par la large victoire du MC El Eulma dirigé par Jules Accorsi et emmené par l'expérimenté buteur Ziaya contre une équipe de l'ASM Oran en perte de vitesse (4-1).Quant au dernier, le CA Batna, il est revenu avec un nul de Mascara contre le GCM (0-0).