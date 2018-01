LEICESTER CITY Besiktas compte offrir 20 millions d'euros pour Slimani

Islam Slimani, qui n'a joué qu'un seul match de Premier League en tant que titulaire depuis septembre avec Leicester, pourrait rejoindre le championnat turc avant la fin du mercato. En effet, Fikret Orman, le président du Besiktas (4e du championnat) est actuellement en négociation avec les responsables de Leicester pour le transfert d'Islam Slimani. Supervisé mardi dernier lors de la rencontre entre Leicester City et Fleetwood en FA Cup, l'attaquant des Verts a été auteur d'une bonne prestation et a même délivré une passe décisive. La formation turque voudrait s'attacher les services d'un attaquant de pointe afin de remplacer le départ de Cesk Tosun, transféré cet hiver à Everton pour 30 millions d'euros. Des contacts ont été établis entre les deux parties, le club turc devrait soumettre une offre de 20 millions d'euros, a indiqué Sky Sports. De sa part, l'entraîneur des Foxes, Claude Puel, a ouvert la porte de sortie à l'international algérien. En conférence de presse le technicien français a indiqué qu'Islam Slimani serait sur le point de quitter le club anglais. «Comme je l'ai dit depuis le début, nous avons beaucoup d'attaquants et nous devons avoir une équipe équilibrée pour pouvoir répartir les minutes. On verra si certains joueurs peuvent avoir plus de minutes dans d'autres équipes, mais nous devons d'abord en discuter avec les joueurs. Il se pourrait que des joueurs nous quittent cet hiver dont Slimani qui veut avoir plus de temps de jeu», a-t-il expliqué.