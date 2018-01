NAPLES Ounas se rapproche de Sassuolo

Parti de Bordeaux pour rejoindre Naples l'été dernier, Adam Ounas était alors vu comme un élément capable de franchir un cap dans sa carrière. Le jeune Franco-Algérien, vendu pour 10 millions d'euros, n'a pour le moment pas du tout répondu aux attentes. S'il est encore jeune, l'ailier de poche ne compte que six bouts de matchs en Serie A, et il devrait en faire les frais en ce mois de janvier. Le club de Campanie cherche, en effet, à le caser loin du Vésuve et discuterait avec Sassuolo, formation du ventre mou de la Serie A. Pas très glamour pour Adam Ounas, même si à 21 ans, l'ancien Bordelais a encore largement le temps de rebondir et de s'acclimater à la Serie A avec cette expérience qui devrait lui rapporter plus de temps de jeu.