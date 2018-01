RC LENS La piste Mesloub ne fait pas l'unanimité

Du côté du RC Lens, on est toujours en quête de renforts cet hiver. A ce titre, le RC Lens aurait coché le nom de Walib Mesloub parmi les cibles prioritaires. Une piste qui divise les supporters. L'international algérien, sans contrat depuis la résiliation de son bail avec Lorient, intéresse de près les dirigeants lensois pour renforcer leur milieu de terrain. Or, cette piste pour les dirigeants lensois est loin de faire l'unanimité chez les supporters lensois. En effet, le site lensois.com a réalisé un sondage afin de connaître la position des supporters vis-à-vis de l'Algérien. Et autant dire que les résultats ne sont pas très positifs pour le joueur de 32 ans qui ne semble pas vraiment convaincre les supporters des Sang et Or.