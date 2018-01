REAL MADRID Les dessous de l'opération Neymar

Dans son édition du jour, le quotidien Marca dévoile plus de détails sur l'intérêt du Real Madrid pour le joueur du PSG et sur la façon dont l'opération Neymar est vue en coulisse.

Les derniers événements autour de Neymar, sifflé par une petite partie du Parc des Princes après ne pas avoir laissé tirer un penalty à Cavani lors de la rencontre face à Dijon, ont encore plus ravivé la flamme du côté de Madrid. Depuis plusieurs semaines, on évoque un intérêt du Real Madrid, qui voudrait faire du Brésilien son galactique pour le prochain mercato estival. Hier, Marca en a dit un peu plus sur les véritables intentions du club espagnol vis-à-vis de la star de la Canarinha. Ainsi, le club madrilène recevrait régulièrement des signaux venant de l'entourage du joueur, indiquant que ce dernier serait mal à l'aise à Paris, alors que d'autres affirment qu'il voudrait revenir en Espagne, et que la compétitivité de la Liga lui manquerait. Si rien de tout cela n'est vraiment vérifiable, l'intérêt du Real Madrid semble, lui, être sérieux. Florentino Pérez avait déjà tenté de se l'offrir plusieurs fois par le passé. Au sein du club, les avis semblent diverger. Si une majorité demande au président de faire l'effort financier pour attirer celui qui serait le remplaçant idéal de Cristiano Ronaldo, certains hésitent encore, et ont même demandé à Pérez de ne pas mener à bien l'opération, se méfiant de l'entourage du joueur et de la difficulté et fatigue que peuvent représenter un tel transfert. Quoi qu'il en soit, le boss madrilène va visiblement écouter la première catégorie et l'opération serait même déjà en marche. Actuellement, le Real Madrid aurait de côté un petit pactole de 200 millions d'euros pour recruter. Un montant auquel il faudra rajouter les revenus générés par les futures ventes de joueurs. Suffisant pour arracher le Brésilien au PSG? Une chose est sûre, l'opération s'annonce extrêmement compliquée quand on voit le mur auquel s'est heurté le Barça quand il a tenté le coup pour Marquinhos ou Verratti... Le leader de Ligue 1 ne serait de toutes manières pas spécialement inquiet de l'intérêt madrilène pour sa star...